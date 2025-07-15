Divisas / ASND
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
199.59 USD 2.36 (1.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASND de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 196.95, mientras que el máximo ha alcanzado 200.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
196.95 200.43
Rango anual
118.03 208.16
- Cierres anteriores
- 197.23
- Open
- 197.96
- Bid
- 199.59
- Ask
- 199.89
- Low
- 196.95
- High
- 200.43
- Volumen
- 485
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- 1.82%
- Cambio a 6 meses
- 28.16%
- Cambio anual
- 34.06%
