통화 / ASND
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
197.68 USD 1.69 (0.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASND 환율이 오늘 -0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 193.48이고 고가는 200.50이었습니다.
Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASND News
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Ascendis Pharma stock remains BofA top pick for 2025 on Yorvipath launch
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Earnings call transcript: Ascendis Pharma Q2 2025 beats EPS forecasts
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- Ascendis Pharma A/S (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma stock price target raised to $203 by Cantor Fitzgerald
- Ascendis Pharma stock price target raised to $230 by RBC on Yorvipath growth
- Ascendis Pharma stock price target raised to $285 by Evercore ISI
- Goldman Sachs raises Ascendis Pharma stock price target to $250 on strong sales
- Ascendis (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma AS earnings beat by €0.45, revenue topped estimates
- Ascendis Pharma shares rise on narrower-than-feared Q2 loss, revenue beat
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Ascendis Pharma stock poised for upside as Cantor Fitzgerald sees Yorvipath sales exceeding expectations
- Ascendis Pharma stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of Q2 results
- Janus Henderson Global Life Sciences Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAGLX)
- Ascendis Pharma stock jumps after FDA approves SKYTROFA for adult GHD
- FDA approves Ascendis Pharma’s Skytrofa for adult growth hormone deficiency
- Wall Street Analysts Believe Ascendis Pharma (ASND) Could Rally 29.83%: Here's is How to Trade
- BioMarin stock maintains Outperform rating at Wolfe Research amid PKU market competition
- Ascendis reports positive 3-year data for TransCon PTH in hypoparathyroidism
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
일일 변동 비율
193.48 200.50
년간 변동
118.03 208.16
- 이전 종가
- 199.37
- 시가
- 200.50
- Bid
- 197.68
- Ask
- 197.98
- 저가
- 193.48
- 고가
- 200.50
- 볼륨
- 1.110 K
- 일일 변동
- -0.85%
- 월 변동
- 0.84%
- 6개월 변동
- 26.94%
- 년간 변동율
- 32.78%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K