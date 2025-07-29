Moedas / ASHS
ASHS: Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
36.68 USD 0.41 (1.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASHS para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.54 e o mais alto foi 36.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASHS Notícias
Faixa diária
36.54 36.80
Faixa anual
24.90 41.03
- Fechamento anterior
- 37.09
- Open
- 36.54
- Bid
- 36.68
- Ask
- 36.98
- Low
- 36.54
- High
- 36.80
- Volume
- 37
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- 4.74%
- Mudança de 6 meses
- 27.10%
- Mudança anual
- 22.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh