Dövizler / ASHS
ASHS: Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

36.56 USD 0.12 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASHS fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.51 ve Yüksek fiyatı olarak 36.57 aralığında işlem gördü.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
36.51 36.57
Yıllık aralık
24.90 41.03
Önceki kapanış
36.68
Açılış
36.53
Satış
36.56
Alış
36.86
Düşük
36.51
Yüksek
36.57
Hacim
10
Günlük değişim
-0.33%
Aylık değişim
4.40%
6 aylık değişim
26.68%
Yıllık değişim
21.87%
21 Eylül, Pazar