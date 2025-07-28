货币 / ASHS
ASHS: Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
37.09 USD 0.43 (1.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASHS汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点36.98和高点37.09进行交易。
关注Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASHS新闻
日范围
36.98 37.09
年范围
24.90 41.03
- 前一天收盘价
- 36.66
- 开盘价
- 37.03
- 卖价
- 37.09
- 买价
- 37.39
- 最低价
- 36.98
- 最高价
- 37.09
- 交易量
- 19
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 5.91%
- 6个月变化
- 28.52%
- 年变化
- 23.63%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B