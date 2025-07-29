通貨 / ASHS
ASHS: Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
36.68 USD 0.41 (1.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASHSの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり36.54の安値と36.80の高値で取引されました。
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ASHS News
1日のレンジ
36.54 36.80
1年のレンジ
24.90 41.03
- 以前の終値
- 37.09
- 始値
- 36.54
- 買値
- 36.68
- 買値
- 36.98
- 安値
- 36.54
- 高値
- 36.80
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- -1.11%
- 1ヶ月の変化
- 4.74%
- 6ヶ月の変化
- 27.10%
- 1年の変化
- 22.27%
