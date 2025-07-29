クォートセクション
通貨 / ASHS
株に戻る

ASHS: Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

36.68 USD 0.41 (1.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASHSの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり36.54の安値と36.80の高値で取引されました。

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASHS News

1日のレンジ
36.54 36.80
1年のレンジ
24.90 41.03
以前の終値
37.09
始値
36.54
買値
36.68
買値
36.98
安値
36.54
高値
36.80
出来高
37
1日の変化
-1.11%
1ヶ月の変化
4.74%
6ヶ月の変化
27.10%
1年の変化
22.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K