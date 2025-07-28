Валюты / ASHS
ASHS: Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
36.66 USD 0.29 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASHS за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.51, а максимальная — 36.66.
Следите за динамикой Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
36.51 36.66
Годовой диапазон
24.90 41.03
- Предыдущее закрытие
- 36.37
- Open
- 36.54
- Bid
- 36.66
- Ask
- 36.96
- Low
- 36.51
- High
- 36.66
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- 4.68%
- 6-месячное изменение
- 27.03%
- Годовое изменение
- 22.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.