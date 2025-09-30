- Visão do mercado
APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
A taxa do APMU para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.12 e o mais alto foi 25.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de APMU hoje?
Hoje Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) está avaliado em 25.15. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 25.18, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APMU em tempo real.
As ações de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni pagam dividendos?
Atualmente Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni está avaliado em 25.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.32% e USD. Monitore os movimentos de APMU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de APMU?
Você pode comprar ações de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) pelo preço atual 25.15. Ordens geralmente são executadas perto de 25.15 ou 25.45, enquanto 8 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APMU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de APMU?
Investir em Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni envolve considerar a faixa anual 23.90 - 25.33 e o preço atual 25.15. Muitos comparam 1.13% e 2.11% antes de enviar ordens em 25.15 ou 25.45. Estude as mudanças diárias de preço de APMU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
O maior preço de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) no último ano foi 25.33. As ações oscilaram bastante dentro de 23.90 - 25.33, e a comparação com 25.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
O menor preço de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) no ano foi 23.90. A comparação com o preço atual 25.15 e 23.90 - 25.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APMU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de APMU?
No passado Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.18 e 0.32% após os eventos corporativos.
