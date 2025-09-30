- Panoramica
APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
Il tasso di cambio APMU ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.10 e ad un massimo di 25.18.
Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni APMU oggi?
Oggi le azioni Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni sono prezzate a 25.18. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 25.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di APMU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni pagano dividendi?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni è attualmente valutato a 25.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di APMU.
Come acquistare azioni APMU?
Puoi acquistare azioni Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni al prezzo attuale di 25.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.18 o 25.48, mentre 18 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di APMU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni APMU?
Investire in Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni implica considerare l'intervallo annuale 23.90 - 25.33 e il prezzo attuale 25.18. Molti confrontano 1.25% e 2.23% prima di effettuare ordini su 25.18 o 25.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di APMU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
Il prezzo massimo di ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 25.33. All'interno di 23.90 - 25.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
Il prezzo più basso di ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) nel corso dell'anno è stato 23.90. Confrontandolo con gli attuali 25.18 e 23.90 - 25.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda APMU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di APMU?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.12 e 0.44%.
- Chiusura Precedente
- 25.12
- Apertura
- 25.11
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Minimo
- 25.10
- Massimo
- 25.18
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- 1.25%
- Variazione Semestrale
- 2.23%
- Variazione Annuale
- 0.44%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8