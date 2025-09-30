- Aperçu
APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
Le taux de change de APMU a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.10 et à un maximum de 25.18.
Suivez la dynamique Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action APMU aujourd'hui ?
L'action Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni est cotée à 25.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 25.12 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de APMU présente ces mises à jour.
L'action Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni verse-t-elle des dividendes ?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni est actuellement valorisé à 25.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de APMU.
Comment acheter des actions APMU ?
Vous pouvez acheter des actions Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni au cours actuel de 25.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.18 ou de 25.48, le 18 et le 0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de APMU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action APMU ?
Investir dans Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.90 - 25.33 et le prix actuel 25.18. Beaucoup comparent 1.25% et 2.23% avant de passer des ordres à 25.18 ou 25.48. Consultez le graphique du cours de APMU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF l'année dernière était 25.33. Au cours de 23.90 - 25.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF ?
Le cours le plus bas de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) sur l'année a été 23.90. Sa comparaison avec 25.18 et 23.90 - 25.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de APMU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action APMU a-t-elle été divisée ?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.12 et 0.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.12
- Ouverture
- 25.11
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Plus Bas
- 25.10
- Plus Haut
- 25.18
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 1.25%
- Changement à 6 Mois
- 2.23%
- Changement Annuel
- 0.44%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8