APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
APMUの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり25.12の安値と25.14の高値で取引されました。
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
APMU株の現在の価格は？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの株価は本日25.12です。-0.24%内で取引され、前日の終値は25.18、取引量は6に達しました。APMUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの株は配当を出しますか？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの現在の価格は25.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.20%やUSDにも注目します。APMUの動きはライブチャートで確認できます。
APMU株を買う方法は？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの株は現在25.12で購入可能です。注文は通常25.12または25.42付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。APMUの最新情報はライブチャートで確認できます。
APMU株に投資する方法は？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniへの投資では、年間の値幅23.90 - 25.33と現在の25.12を考慮します。注文は多くの場合25.12や25.42で行われる前に、1.01%や1.99%と比較されます。APMUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETFの株の最高値は？
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は25.33でした。23.90 - 25.33内で株価は大きく変動し、25.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETFの株の最低値は？
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF(APMU)の年間最安値は23.90でした。現在の25.12や23.90 - 25.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。APMUの動きはライブチャートで確認できます。
APMUの株式分割はいつ行われましたか？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.18、0.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.18
- 始値
- 25.12
- 買値
- 25.12
- 買値
- 25.42
- 安値
- 25.12
- 高値
- 25.14
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 1.01%
- 6ヶ月の変化
- 1.99%
- 1年の変化
- 0.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8