クォートセクション
通貨 / APMU
株に戻る

APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni

25.12 USD 0.06 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

APMUの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり25.12の安値と25.14の高値で取引されました。

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

APMU株の現在の価格は？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの株価は本日25.12です。-0.24%内で取引され、前日の終値は25.18、取引量は6に達しました。APMUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの株は配当を出しますか？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの現在の価格は25.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.20%やUSDにも注目します。APMUの動きはライブチャートで確認できます。

APMU株を買う方法は？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniの株は現在25.12で購入可能です。注文は通常25.12または25.42付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。APMUの最新情報はライブチャートで確認できます。

APMU株に投資する方法は？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniへの投資では、年間の値幅23.90 - 25.33と現在の25.12を考慮します。注文は多くの場合25.12や25.42で行われる前に、1.01%や1.99%と比較されます。APMUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETFの株の最高値は？

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は25.33でした。23.90 - 25.33内で株価は大きく変動し、25.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETFの株の最低値は？

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF(APMU)の年間最安値は23.90でした。現在の25.12や23.90 - 25.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。APMUの動きはライブチャートで確認できます。

APMUの株式分割はいつ行われましたか？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muniは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.18、0.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.12 25.14
1年のレンジ
23.90 25.33
以前の終値
25.18
始値
25.12
買値
25.12
買値
25.42
安値
25.12
高値
25.14
出来高
6
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
1.01%
6ヶ月の変化
1.99%
1年の変化
0.20%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8