APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
El tipo de cambio de APMU de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.12, mientras que el máximo ha alcanzado 25.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de APMU hoy?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) se evalúa hoy en 25.12. El instrumento se negocia dentro de -0.24%; el cierre de ayer ha sido 25.18 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios APMU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni se evalúa actualmente en 25.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.20% y USD. Monitoree los movimientos de APMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de APMU?
Puede comprar acciones de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) al precio actual de 25.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.12 o 25.42, mientras que 6 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de APMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de APMU?
Invertir en Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni implica tener en cuenta el rango anual 23.90 - 25.33 y el precio actual 25.12. Muchos comparan 1.01% y 1.99% antes de colocar órdenes en 25.12 o 25.42. Estudie los cambios diarios de precios de APMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
El precio más alto de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) en el último año ha sido 25.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.90 - 25.33, una comparación con 25.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
El precio más bajo de ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) para el año ha sido 23.90. La comparación con los actuales 25.12 y 23.90 - 25.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de APMU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de APMU?
En el pasado, Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.18 y 0.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.18
- Open
- 25.12
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Low
- 25.12
- High
- 25.14
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.24%
- Cambio mensual
- 1.01%
- Cambio a 6 meses
- 1.99%
- Cambio anual
- 0.20%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8