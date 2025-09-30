APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
今日APMU汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点25.10和高点25.18进行交易。
关注Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
APMU股票今天的价格是多少？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni股票今天的定价为25.18。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为25.12，交易量达到18。APMU的实时价格图表显示了这些更新。
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni股票是否支付股息？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.44%和USD。实时查看图表以跟踪APMU走势。
如何购买APMU股票？
您可以以25.18的当前价格购买Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而18和0.28%显示市场活动。立即关注APMU的实时图表更新。
如何投资APMU股票？
投资Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni需要考虑年度范围23.90 - 25.33和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较1.25%和。实时查看APMU价格图表，了解每日变化。
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF的最高价格是25.33。在23.90 - 25.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni的绩效。
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF（APMU）的最低价格为23.90。将其与当前的25.18和23.90 - 25.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APMU股票是什么时候拆分的？
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.12和0.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.12
- 开盘价
- 25.11
- 卖价
- 25.18
- 买价
- 25.48
- 最低价
- 25.10
- 最高价
- 25.18
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 1.25%
- 6个月变化
- 2.23%
- 年变化
- 0.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8