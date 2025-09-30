报价部分
货币 / APMU
回到股票

APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni

25.18 USD 0.06 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日APMU汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点25.10和高点25.18进行交易。

关注Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

APMU股票今天的价格是多少？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni股票今天的定价为25.18。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为25.12，交易量达到18。APMU的实时价格图表显示了这些更新。

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni股票是否支付股息？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.44%和USD。实时查看图表以跟踪APMU走势。

如何购买APMU股票？

您可以以25.18的当前价格购买Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而18和0.28%显示市场活动。立即关注APMU的实时图表更新。

如何投资APMU股票？

投资Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni需要考虑年度范围23.90 - 25.33和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较1.25%和。实时查看APMU价格图表，了解每日变化。

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF的最高价格是25.33。在23.90 - 25.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni的绩效。

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF（APMU）的最低价格为23.90。将其与当前的25.18和23.90 - 25.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APMU股票是什么时候拆分的？

Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.12和0.44%中可见。

日范围
25.10 25.18
年范围
23.90 25.33
前一天收盘价
25.12
开盘价
25.11
卖价
25.18
买价
25.48
最低价
25.10
最高价
25.18
交易量
18
日变化
0.24%
月变化
1.25%
6个月变化
2.23%
年变化
0.44%
