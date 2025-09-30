- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
Курс APMU за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.18.
Следите за динамикой Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APMU сегодня?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) сегодня оценивается на уровне 25.18. Инструмент торгуется в пределах 0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.12, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni в настоящее время оценивается в 25.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.44% и USD. Отслеживайте движения APMU на графике в реальном времени.
Как купить акции APMU?
Вы можете купить акции Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) по текущей цене 25.18. Ордера обычно размещаются около 25.18 или 25.48, тогда как 18 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APMU?
Инвестирование в Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni предполагает учет годового диапазона 23.90 - 25.33 и текущей цены 25.18. Многие сравнивают 1.25% и 2.23% перед размещением ордеров на 25.18 или 25.48. Изучайте ежедневные изменения цены APMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) за последний год составила 25.33. Акции заметно колебались в пределах 23.90 - 25.33, сравнение с 25.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) за год составила 23.90. Сравнение с текущими 25.18 и 23.90 - 25.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APMU?
В прошлом Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.12 и 0.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.12
- Open
- 25.11
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Low
- 25.10
- High
- 25.18
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 2.23%
- Годовое изменение
- 0.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8