APMU: Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni
Der Wechselkurs von APMU hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.12 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von APMU heute?
Die Aktie von Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) notiert heute bei 25.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.18 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von APMU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie APMU Dividenden?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni wird derzeit mit 25.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APMU zu verfolgen.
Wie kaufe ich APMU-Aktien?
Sie können Aktien von Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni (APMU) zum aktuellen Kurs von 25.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.15 oder 25.45 platziert, während 8 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APMU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in APMU-Aktien?
Bei einer Investition in Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni müssen die jährliche Spanne 23.90 - 25.33 und der aktuelle Kurs 25.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.13% und 2.11%, bevor sie Orders zu 25.15 oder 25.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APMU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) im vergangenen Jahr lag bei 25.33. Innerhalb von 23.90 - 25.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) im Laufe des Jahres betrug 23.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.15 und der Spanne 23.90 - 25.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APMU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von APMU statt?
Trust for Professional Managers ActivePassive Intermediate Muni hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.18 und 0.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.18
- Eröffnung
- 25.12
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Tief
- 25.12
- Hoch
- 25.15
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 2.11%
- Jahresänderung
- 0.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8