APA: APA Corporation
23.90 USD 0.25 (1.04%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do APA para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.64 e o mais alto foi 24.21.
Veja a dinâmica do par de moedas APA Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.64 24.21
Faixa anual
13.59 27.49
- Fechamento anterior
- 24.15
- Open
- 24.14
- Bid
- 23.90
- Ask
- 24.20
- Low
- 23.64
- High
- 24.21
- Volume
- 554
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- 2.97%
- Mudança de 6 meses
- 13.81%
- Mudança anual
- -1.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh