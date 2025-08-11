CotationsSections
APA: APA Corporation

23.48 USD 0.42 (1.76%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APA a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.29 et à un maximum de 23.94.

Suivez la dynamique APA Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.29 23.94
Range Annuel
13.59 27.49
Clôture Précédente
23.90
Ouverture
23.92
Bid
23.48
Ask
23.78
Plus Bas
23.29
Plus Haut
23.94
Volume
10.843 K
Changement quotidien
-1.76%
Changement Mensuel
1.16%
Changement à 6 Mois
11.81%
Changement Annuel
-3.18%
