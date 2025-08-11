Devises / APA
APA: APA Corporation
23.48 USD 0.42 (1.76%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APA a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.29 et à un maximum de 23.94.
Suivez la dynamique APA Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
APA Nouvelles
Range quotidien
23.29 23.94
Range Annuel
13.59 27.49
- Clôture Précédente
- 23.90
- Ouverture
- 23.92
- Bid
- 23.48
- Ask
- 23.78
- Plus Bas
- 23.29
- Plus Haut
- 23.94
- Volume
- 10.843 K
- Changement quotidien
- -1.76%
- Changement Mensuel
- 1.16%
- Changement à 6 Mois
- 11.81%
- Changement Annuel
- -3.18%
20 septembre, samedi