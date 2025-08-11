КотировкиРазделы
APA
APA: APA Corporation

24.51 USD 1.60 (6.98%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APA за сегодня изменился на 6.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.10, а максимальная — 24.96.

Следите за динамикой APA Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.10 24.96
Годовой диапазон
13.59 27.49
Предыдущее закрытие
22.91
Open
23.26
Bid
24.51
Ask
24.81
Low
23.10
High
24.96
Объем
23.561 K
Дневное изменение
6.98%
Месячное изменение
5.60%
6-месячное изменение
16.71%
Годовое изменение
1.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.