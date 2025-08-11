Валюты / APA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APA: APA Corporation
24.51 USD 1.60 (6.98%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APA за сегодня изменился на 6.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.10, а максимальная — 24.96.
Следите за динамикой APA Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APA
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Devon Energy: Integrating Grayson Mill Acquisition But Affected By Low Natural Gas Prices
- Benchmark сохраняет целевую цену акций APA на уровне $33 на фоне улучшения бизнеса
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- APA (APA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Why APA Stock Rocked the Market Today
- APA stock price target raised to $28 from $26 at Raymond James
- APA Corporation declares 25 cent dividend for shareholders
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Why Shares in APA Corporation Fell Today
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- JPMorgan downgrades APA Group stock to Neutral despite strong FY25 results
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Jefferies downgrades APA Group stock rating to Hold despite raising price target
- Petrobras Q2 Earnings Miss on Oil Price Drop, Production Grows
- Here’s 5 S&P 500 Stocks that Are Undervalued with Low PE Ratios - TipRanks.com
- APA Corp: Getting Leaner And Meaner (NASDAQ:APA)
- UBS raises APA stock price target to $21 on strong Q2 results
- APA Q2 Earnings Shine With Beat on Both Top and Bottom Lines
Дневной диапазон
23.10 24.96
Годовой диапазон
13.59 27.49
- Предыдущее закрытие
- 22.91
- Open
- 23.26
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Low
- 23.10
- High
- 24.96
- Объем
- 23.561 K
- Дневное изменение
- 6.98%
- Месячное изменение
- 5.60%
- 6-месячное изменение
- 16.71%
- Годовое изменение
- 1.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.