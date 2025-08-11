KurseKategorien
APA: APA Corporation

23.90 USD 0.25 (1.04%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APA hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.64 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die APA Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
23.64 24.24
Jahresspanne
13.59 27.49
Vorheriger Schlusskurs
24.15
Eröffnung
24.14
Bid
23.90
Ask
24.20
Tief
23.64
Hoch
24.24
Volumen
10.492 K
Tagesänderung
-1.04%
Monatsänderung
2.97%
6-Monatsänderung
13.81%
Jahresänderung
-1.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K