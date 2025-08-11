Währungen / APA
APA: APA Corporation
23.90 USD 0.25 (1.04%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APA hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.64 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die APA Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.64 24.24
Jahresspanne
13.59 27.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.15
- Eröffnung
- 24.14
- Bid
- 23.90
- Ask
- 24.20
- Tief
- 23.64
- Hoch
- 24.24
- Volumen
- 10.492 K
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 2.97%
- 6-Monatsänderung
- 13.81%
- Jahresänderung
- -1.44%
