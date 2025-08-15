Divisas / APA
APA: APA Corporation
24.15 USD 0.36 (1.47%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APA de hoy ha cambiado un -1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.13, mientras que el máximo ha alcanzado 24.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas APA Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
APA News
- Here's Why APA (APA) Fell More Than Broader Market
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Devon Energy: Integrating Grayson Mill Acquisition But Affected By Low Natural Gas Prices
- Egipto firma tres acuerdos de exploración de petróleo y gas de 121,5 millones de dólares
- Benchmark mantiene el precio objetivo de las acciones de APA en 33 dólares por mejoras en el negocio
- Benchmark mantiene precio objetivo de APA en $33 por mejoras empresariales
- APA stock price target maintained at $33 by Benchmark on business improvements
- APA (APA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Why APA Stock Rocked the Market Today
- APA stock price target raised to $28 from $26 at Raymond James
- APA Corporation declares 25 cent dividend for shareholders
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Why Shares in APA Corporation Fell Today
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- JPMorgan downgrades APA Group stock to Neutral despite strong FY25 results
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Jefferies downgrades APA Group stock rating to Hold despite raising price target
- Petrobras Q2 Earnings Miss on Oil Price Drop, Production Grows
- Here’s 5 S&P 500 Stocks that Are Undervalued with Low PE Ratios - TipRanks.com
Rango diario
24.13 24.99
Rango anual
13.59 27.49
- Cierres anteriores
- 24.51
- Open
- 24.26
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Low
- 24.13
- High
- 24.99
- Volumen
- 19.322 K
- Cambio diario
- -1.47%
- Cambio mensual
- 4.05%
- Cambio a 6 meses
- 15.00%
- Cambio anual
- -0.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B