ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.70 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ANGL para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.67 e o mais alto foi 29.72.

Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ANGL hoje?

Hoje VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) está avaliado em 29.70. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 29.70, e o volume de negociação atingiu 843. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ANGL em tempo real.

As ações de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF está avaliado em 29.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.43% e USD. Monitore os movimentos de ANGL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ANGL?

Você pode comprar ações de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) pelo preço atual 29.70. Ordens geralmente são executadas perto de 29.70 ou 30.00, enquanto 843 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ANGL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ANGL?

Investir em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF envolve considerar a faixa anual 26.92 - 29.75 e o preço atual 29.70. Muitos comparam 1.82% e 3.48% antes de enviar ordens em 29.70 ou 30.00. Estude as mudanças diárias de preço de ANGL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

O maior preço de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) no último ano foi 29.75. As ações oscilaram bastante dentro de 26.92 - 29.75, e a comparação com 29.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

O menor preço de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) no ano foi 26.92. A comparação com o preço atual 29.70 e 26.92 - 29.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ANGL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ANGL?

No passado VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.70 e 1.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
29.67 29.72
Faixa anual
26.92 29.75
Fechamento anterior
29.70
Open
29.71
Bid
29.70
Ask
30.00
Low
29.67
High
29.72
Volume
843
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
1.82%
Mudança de 6 meses
3.48%
Mudança anual
1.43%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8