通貨 / ANGL
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.70 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ANGLの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり29.68の安値と29.72の高値で取引されました。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ANGL株の現在の価格は？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株価は本日29.70です。0.00%内で取引され、前日の終値は29.70、取引量は653に達しました。ANGLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの現在の価格は29.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.43%やUSDにも注目します。ANGLの動きはライブチャートで確認できます。

ANGL株を買う方法は？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株は現在29.70で購入可能です。注文は通常29.70または30.00付近で行われ、653や-0.03%が市場の動きを示します。ANGLの最新情報はライブチャートで確認できます。

ANGL株に投資する方法は？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFへの投資では、年間の値幅26.92 - 29.75と現在の29.70を考慮します。注文は多くの場合29.70や30.00で行われる前に、1.82%や3.48%と比較されます。ANGLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株の最高値は？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの過去1年の最高値は29.75でした。26.92 - 29.75内で株価は大きく変動し、29.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株の最低値は？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF(ANGL)の年間最安値は26.92でした。現在の29.70や26.92 - 29.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ANGLの動きはライブチャートで確認できます。

ANGLの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.70、1.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.68 29.72
1年のレンジ
26.92 29.75
以前の終値
29.70
始値
29.71
買値
29.70
買値
30.00
安値
29.68
高値
29.72
出来高
653
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
1.82%
6ヶ月の変化
3.48%
1年の変化
1.43%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8