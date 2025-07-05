- 概要
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGLの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり29.68の安値と29.72の高値で取引されました。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ANGL株の現在の価格は？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株価は本日29.70です。0.00%内で取引され、前日の終値は29.70、取引量は653に達しました。ANGLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの現在の価格は29.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.43%やUSDにも注目します。ANGLの動きはライブチャートで確認できます。
ANGL株を買う方法は？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株は現在29.70で購入可能です。注文は通常29.70または30.00付近で行われ、653や-0.03%が市場の動きを示します。ANGLの最新情報はライブチャートで確認できます。
ANGL株に投資する方法は？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFへの投資では、年間の値幅26.92 - 29.75と現在の29.70を考慮します。注文は多くの場合29.70や30.00で行われる前に、1.82%や3.48%と比較されます。ANGLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株の最高値は？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの過去1年の最高値は29.75でした。26.92 - 29.75内で株価は大きく変動し、29.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの株の最低値は？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF(ANGL)の年間最安値は26.92でした。現在の29.70や26.92 - 29.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ANGLの動きはライブチャートで確認できます。
ANGLの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.70、1.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.70
- 始値
- 29.71
- 買値
- 29.70
- 買値
- 30.00
- 安値
- 29.68
- 高値
- 29.72
- 出来高
- 653
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.82%
- 6ヶ月の変化
- 3.48%
- 1年の変化
- 1.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8