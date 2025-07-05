- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Il tasso di cambio ANGL ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.68 e ad un massimo di 29.71.
Segui le dinamiche di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGL News
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Fallen Angels ETFs: FALN Advantage Over ANGL For Short-Term Gains (NASDAQ:FALN)
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Salomon Brothers addresses security risks of abandoned crypto wallets
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- LQD: Slim Spreads And Rising Risks (NYSEARCA:LQD)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- BBHY: Junk Bond ETF With Little Competitive Advantage
- FDHY: Among The Best Junk Bond ETFs
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ANGL oggi?
Oggi le azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF sono prezzate a 29.69. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 29.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 97. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ANGL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF pagano dividendi?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF è attualmente valutato a 29.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ANGL.
Come acquistare azioni ANGL?
Puoi acquistare azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF al prezzo attuale di 29.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.69 o 29.99, mentre 97 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ANGL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ANGL?
Investire in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.92 - 29.75 e il prezzo attuale 29.69. Molti confrontano 1.78% e 3.45% prima di effettuare ordini su 29.69 o 29.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ANGL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF nell'ultimo anno è stato 29.75. All'interno di 26.92 - 29.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) nel corso dell'anno è stato 26.92. Confrontandolo con gli attuali 29.69 e 26.92 - 29.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ANGL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ANGL?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.70 e 1.40%.
- Chiusura Precedente
- 29.70
- Apertura
- 29.71
- Bid
- 29.69
- Ask
- 29.99
- Minimo
- 29.68
- Massimo
- 29.71
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- 3.45%
- Variazione Annuale
- 1.40%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8