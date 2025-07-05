QuotazioniSezioni
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.69 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANGL ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.68 e ad un massimo di 29.71.

Segui le dinamiche di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ANGL oggi?

Oggi le azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF sono prezzate a 29.69. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 29.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 97. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ANGL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF pagano dividendi?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF è attualmente valutato a 29.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ANGL.

Come acquistare azioni ANGL?

Puoi acquistare azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF al prezzo attuale di 29.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.69 o 29.99, mentre 97 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ANGL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ANGL?

Investire in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.92 - 29.75 e il prezzo attuale 29.69. Molti confrontano 1.78% e 3.45% prima di effettuare ordini su 29.69 o 29.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ANGL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

Il prezzo massimo di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF nell'ultimo anno è stato 29.75. All'interno di 26.92 - 29.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

Il prezzo più basso di VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) nel corso dell'anno è stato 26.92. Confrontandolo con gli attuali 29.69 e 26.92 - 29.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ANGL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ANGL?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.70 e 1.40%.

Intervallo Giornaliero
29.68 29.71
Intervallo Annuale
26.92 29.75
Chiusura Precedente
29.70
Apertura
29.71
Bid
29.69
Ask
29.99
Minimo
29.68
Massimo
29.71
Volume
97
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
3.45%
Variazione Annuale
1.40%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8