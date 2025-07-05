- Обзор рынка
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Курс ANGL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.68, а максимальная — 29.71.
Следите за динамикой VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANGL сегодня?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) сегодня оценивается на уровне 29.69. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 29.70, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 29.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения ANGL на графике в реальном времени.
Как купить акции ANGL?
Вы можете купить акции VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) по текущей цене 29.69. Ордера обычно размещаются около 29.69 или 29.99, тогда как 97 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANGL?
Инвестирование в VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 26.92 - 29.75 и текущей цены 29.69. Многие сравнивают 1.78% и 3.45% перед размещением ордеров на 29.69 или 29.99. Изучайте ежедневные изменения цены ANGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) за последний год составила 29.75. Акции заметно колебались в пределах 26.92 - 29.75, сравнение с 29.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) за год составила 26.92. Сравнение с текущими 29.69 и 26.92 - 29.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANGL?
В прошлом VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.70 и 1.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.70
- Open
- 29.71
- Bid
- 29.69
- Ask
- 29.99
- Low
- 29.68
- High
- 29.71
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.78%
- 6-месячное изменение
- 3.45%
- Годовое изменение
- 1.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8