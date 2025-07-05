КотировкиРазделы
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.69 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANGL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.68, а максимальная — 29.71.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANGL сегодня?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) сегодня оценивается на уровне 29.69. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 29.70, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 29.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения ANGL на графике в реальном времени.

Как купить акции ANGL?

Вы можете купить акции VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) по текущей цене 29.69. Ордера обычно размещаются около 29.69 или 29.99, тогда как 97 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANGL?

Инвестирование в VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 26.92 - 29.75 и текущей цены 29.69. Многие сравнивают 1.78% и 3.45% перед размещением ордеров на 29.69 или 29.99. Изучайте ежедневные изменения цены ANGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

Самая высокая цена VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) за последний год составила 29.75. Акции заметно колебались в пределах 26.92 - 29.75, сравнение с 29.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

Самая низкая цена VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) за год составила 26.92. Сравнение с текущими 29.69 и 26.92 - 29.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANGL?

В прошлом VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.70 и 1.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.68 29.71
Годовой диапазон
26.92 29.75
Предыдущее закрытие
29.70
Open
29.71
Bid
29.69
Ask
29.99
Low
29.68
High
29.71
Объем
97
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
1.78%
6-месячное изменение
3.45%
Годовое изменение
1.40%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8