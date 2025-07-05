- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
El tipo de cambio de ANGL de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.68, mientras que el máximo ha alcanzado 29.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGL News
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Fallen Angels ETFs: FALN Advantage Over ANGL For Short-Term Gains (NASDAQ:FALN)
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Salomon Brothers addresses security risks of abandoned crypto wallets
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- LQD: Slim Spreads And Rising Risks (NYSEARCA:LQD)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- BBHY: Junk Bond ETF With Little Competitive Advantage
- FDHY: Among The Best Junk Bond ETFs
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ANGL hoy?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) se evalúa hoy en 29.70. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 29.70 y el volumen comercial ha alcanzado 653. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ANGL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF se evalúa actualmente en 29.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.43% y USD. Monitoree los movimientos de ANGL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ANGL?
Puede comprar acciones de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) al precio actual de 29.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.70 o 30.00, mientras que 653 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ANGL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ANGL?
Invertir en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.92 - 29.75 y el precio actual 29.70. Muchos comparan 1.82% y 3.48% antes de colocar órdenes en 29.70 o 30.00. Estudie los cambios diarios de precios de ANGL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
El precio más alto de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) en el último año ha sido 29.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.92 - 29.75, una comparación con 29.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
El precio más bajo de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) para el año ha sido 26.92. La comparación con los actuales 29.70 y 26.92 - 29.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ANGL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ANGL?
En el pasado, VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.70 y 1.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.70
- Open
- 29.71
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 29.68
- High
- 29.72
- Volumen
- 653
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.82%
- Cambio a 6 meses
- 3.48%
- Cambio anual
- 1.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8