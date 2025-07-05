- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Der Wechselkurs von ANGL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.67 bis zu einem Hoch von 29.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGL News
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Fallen Angels ETFs: FALN Advantage Over ANGL For Short-Term Gains (NASDAQ:FALN)
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Salomon Brothers addresses security risks of abandoned crypto wallets
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- LQD: Slim Spreads And Rising Risks (NYSEARCA:LQD)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- BBHY: Junk Bond ETF With Little Competitive Advantage
- FDHY: Among The Best Junk Bond ETFs
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ANGL heute?
Die Aktie von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) notiert heute bei 29.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.70 und das Handelsvolumen erreichte 843. Das Live-Chart von ANGL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ANGL Dividenden?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF wird derzeit mit 29.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ANGL zu verfolgen.
Wie kaufe ich ANGL-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) zum aktuellen Kurs von 29.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.70 oder 30.00 platziert, während 843 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ANGL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ANGL-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF müssen die jährliche Spanne 26.92 - 29.75 und der aktuelle Kurs 29.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.82% und 3.48%, bevor sie Orders zu 29.70 oder 30.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ANGL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) im vergangenen Jahr lag bei 29.75. Innerhalb von 26.92 - 29.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) im Laufe des Jahres betrug 26.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.70 und der Spanne 26.92 - 29.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ANGL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ANGL statt?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.70 und 1.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.70
- Eröffnung
- 29.71
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Tief
- 29.67
- Hoch
- 29.72
- Volumen
- 843
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.82%
- 6-Monatsänderung
- 3.48%
- Jahresänderung
- 1.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8