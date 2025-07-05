KurseKategorien
Währungen / ANGL
Zurück zum Aktien

ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.70 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANGL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.67 bis zu einem Hoch von 29.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANGL News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ANGL heute?

Die Aktie von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) notiert heute bei 29.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.70 und das Handelsvolumen erreichte 843. Das Live-Chart von ANGL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ANGL Dividenden?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF wird derzeit mit 29.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ANGL zu verfolgen.

Wie kaufe ich ANGL-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) zum aktuellen Kurs von 29.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.70 oder 30.00 platziert, während 843 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ANGL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ANGL-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF müssen die jährliche Spanne 26.92 - 29.75 und der aktuelle Kurs 29.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.82% und 3.48%, bevor sie Orders zu 29.70 oder 30.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ANGL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

Der höchste Kurs von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) im vergangenen Jahr lag bei 29.75. Innerhalb von 26.92 - 29.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) im Laufe des Jahres betrug 26.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.70 und der Spanne 26.92 - 29.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ANGL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ANGL statt?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.70 und 1.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
29.67 29.72
Jahresspanne
26.92 29.75
Vorheriger Schlusskurs
29.70
Eröffnung
29.71
Bid
29.70
Ask
30.00
Tief
29.67
Hoch
29.72
Volumen
843
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
1.82%
6-Monatsänderung
3.48%
Jahresänderung
1.43%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8