ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
今日ANGL汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.68和高点29.71进行交易。
关注VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGL新闻
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Fallen Angels ETFs: FALN Advantage Over ANGL For Short-Term Gains (NASDAQ:FALN)
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Salomon Brothers addresses security risks of abandoned crypto wallets
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- LQD: Slim Spreads And Rising Risks (NYSEARCA:LQD)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- BBHY: Junk Bond ETF With Little Competitive Advantage
- FDHY: Among The Best Junk Bond ETFs
常见问题解答
ANGL股票今天的价格是多少？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票今天的定价为29.69。它在-0.03%范围内交易，昨天的收盘价为29.70，交易量达到97。ANGL的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票是否支付股息？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF目前的价值为29.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪ANGL走势。
如何购买ANGL股票？
您可以以29.69的当前价格购买VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在29.69或29.99附近，而97和-0.07%显示市场活动。立即关注ANGL的实时图表更新。
如何投资ANGL股票？
投资VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF需要考虑年度范围26.92 - 29.75和当前价格29.69。许多人在以29.69或29.99下订单之前，会比较1.78%和。实时查看ANGL价格图表，了解每日变化。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的最高价格是29.75。在26.92 - 29.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的绩效。
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF（ANGL）的最低价格为26.92。将其与当前的29.69和26.92 - 29.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANGL股票是什么时候拆分的？
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.70和1.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.70
- 开盘价
- 29.71
- 卖价
- 29.69
- 买价
- 29.99
- 最低价
- 29.68
- 最高价
- 29.71
- 交易量
- 97
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 1.78%
- 6个月变化
- 3.45%
- 年变化
- 1.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8