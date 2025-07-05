报价部分
货币 / ANGL
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.69 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ANGL汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.68和高点29.71进行交易。

关注VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ANGL新闻

常见问题解答

ANGL股票今天的价格是多少？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票今天的定价为29.69。它在-0.03%范围内交易，昨天的收盘价为29.70，交易量达到97。ANGL的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF目前的价值为29.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪ANGL走势。

如何购买ANGL股票？

您可以以29.69的当前价格购买VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在29.69或29.99附近，而97和-0.07%显示市场活动。立即关注ANGL的实时图表更新。

如何投资ANGL股票？

投资VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF需要考虑年度范围26.92 - 29.75和当前价格29.69。许多人在以29.69或29.99下订单之前，会比较1.78%和。实时查看ANGL价格图表，了解每日变化。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的最高价格是29.75。在26.92 - 29.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的绩效。

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF（ANGL）的最低价格为26.92。将其与当前的29.69和26.92 - 29.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANGL股票是什么时候拆分的？

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.70和1.40%中可见。

日范围
29.68 29.71
年范围
26.92 29.75
前一天收盘价
29.70
开盘价
29.71
卖价
29.69
买价
29.99
最低价
29.68
最高价
29.71
交易量
97
日变化
-0.03%
月变化
1.78%
6个月变化
3.45%
年变化
1.40%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8