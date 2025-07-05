CotationsSections
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

29.70 USD 0.07 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ANGL a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.67 et à un maximum de 29.71.

Suivez la dynamique VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ANGL aujourd'hui ?

L'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF est cotée à 29.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 29.63 et son volume d'échange a atteint 911. Le graphique en temps réel du cours de ANGL présente ces mises à jour.

L'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF est actuellement valorisé à 29.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ANGL.

Comment acheter des actions ANGL ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF au cours actuel de 29.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.70 ou de 30.00, le 911 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ANGL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ANGL ?

Investir dans VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.92 - 29.75 et le prix actuel 29.70. Beaucoup comparent 1.82% et 3.48% avant de passer des ordres à 29.70 ou 30.00. Consultez le graphique du cours de ANGL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF l'année dernière était 29.75. Au cours de 26.92 - 29.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) sur l'année a été 26.92. Sa comparaison avec 29.70 et 26.92 - 29.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ANGL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ANGL a-t-elle été divisée ?

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.63 et 1.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.67 29.71
Range Annuel
26.92 29.75
Clôture Précédente
29.63
Ouverture
29.69
Bid
29.70
Ask
30.00
Plus Bas
29.67
Plus Haut
29.71
Volume
911
Changement quotidien
0.24%
Changement Mensuel
1.82%
Changement à 6 Mois
3.48%
Changement Annuel
1.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8