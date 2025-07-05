- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ANGL: VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Le taux de change de ANGL a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.67 et à un maximum de 29.71.
Suivez la dynamique VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGL Nouvelles
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Fallen Angels ETFs: FALN Advantage Over ANGL For Short-Term Gains (NASDAQ:FALN)
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Salomon Brothers addresses security risks of abandoned crypto wallets
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- LQD: Slim Spreads And Rising Risks (NYSEARCA:LQD)
- Volatile Quarter, But Fallen Angels Still On Top YTD
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- BBHY: Junk Bond ETF With Little Competitive Advantage
- FDHY: Among The Best Junk Bond ETFs
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ANGL aujourd'hui ?
L'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF est cotée à 29.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 29.63 et son volume d'échange a atteint 911. Le graphique en temps réel du cours de ANGL présente ces mises à jour.
L'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF est actuellement valorisé à 29.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ANGL.
Comment acheter des actions ANGL ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF au cours actuel de 29.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.70 ou de 30.00, le 911 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ANGL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ANGL ?
Investir dans VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.92 - 29.75 et le prix actuel 29.70. Beaucoup comparent 1.82% et 3.48% avant de passer des ordres à 29.70 ou 30.00. Consultez le graphique du cours de ANGL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF l'année dernière était 29.75. Au cours de 26.92 - 29.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) sur l'année a été 26.92. Sa comparaison avec 29.70 et 26.92 - 29.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ANGL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ANGL a-t-elle été divisée ?
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.63 et 1.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.63
- Ouverture
- 29.69
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Plus Bas
- 29.67
- Plus Haut
- 29.71
- Volume
- 911
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 1.82%
- Changement à 6 Mois
- 3.48%
- Changement Annuel
- 1.43%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8