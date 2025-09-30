- Visão do mercado
AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
A taxa do AMZZ para hoje mudou para -2.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.30 e o mais alto foi 30.41.
Veja a dinâmica do par de moedas GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMZZ hoje?
Hoje GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) está avaliado em 29.61. O instrumento é negociado dentro de -2.85%, o fechamento de ontem foi 30.48, e o volume de negociação atingiu 537. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMZZ em tempo real.
As ações de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF pagam dividendos?
Atualmente GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF está avaliado em 29.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.44% e USD. Monitore os movimentos de AMZZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMZZ?
Você pode comprar ações de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) pelo preço atual 29.61. Ordens geralmente são executadas perto de 29.61 ou 29.91, enquanto 537 e -2.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMZZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMZZ?
Investir em GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF envolve considerar a faixa anual 17.81 - 41.70 e o preço atual 29.61. Muitos comparam -4.97% e 21.60% antes de enviar ordens em 29.61 ou 29.91. Estude as mudanças diárias de preço de AMZZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
O maior preço de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) no último ano foi 41.70. As ações oscilaram bastante dentro de 17.81 - 41.70, e a comparação com 30.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
O menor preço de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) no ano foi 17.81. A comparação com o preço atual 29.61 e 17.81 - 41.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMZZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMZZ?
No passado GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.48 e 16.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.48
- Open
- 30.41
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Low
- 29.30
- High
- 30.41
- Volume
- 537
- Mudança diária
- -2.85%
- Mudança mensal
- -4.97%
- Mudança de 6 meses
- 21.60%
- Mudança anual
- 16.44%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8