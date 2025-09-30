- 概要
AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
AMZZの今日の為替レートは、-2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり29.51の安値と29.79の高値で取引されました。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AMZZ株の現在の価格は？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株価は本日29.59です。-2.92%内で取引され、前日の終値は30.48、取引量は126に達しました。AMZZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株は配当を出しますか？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの現在の価格は29.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.36%やUSDにも注目します。AMZZの動きはライブチャートで確認できます。
AMZZ株を買う方法は？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株は現在29.59で購入可能です。注文は通常29.59または29.89付近で行われ、126や-0.24%が市場の動きを示します。AMZZの最新情報はライブチャートで確認できます。
AMZZ株に投資する方法は？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFへの投資では、年間の値幅17.81 - 41.70と現在の29.59を考慮します。注文は多くの場合29.59や29.89で行われる前に、-5.04%や21.52%と比較されます。AMZZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株の最高値は？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの過去1年の最高値は41.70でした。17.81 - 41.70内で株価は大きく変動し、30.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株の最低値は？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF(AMZZ)の年間最安値は17.81でした。現在の29.59や17.81 - 41.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMZZの動きはライブチャートで確認できます。
AMZZの株式分割はいつ行われましたか？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.48、16.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.48
- 始値
- 29.66
- 買値
- 29.59
- 買値
- 29.89
- 安値
- 29.51
- 高値
- 29.79
- 出来高
- 126
- 1日の変化
- -2.92%
- 1ヶ月の変化
- -5.04%
- 6ヶ月の変化
- 21.52%
- 1年の変化
- 16.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8