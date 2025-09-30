クォートセクション
通貨 / AMZZ
AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

29.59 USD 0.89 (2.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMZZの今日の為替レートは、-2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり29.51の安値と29.79の高値で取引されました。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AMZZ株の現在の価格は？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株価は本日29.59です。-2.92%内で取引され、前日の終値は30.48、取引量は126に達しました。AMZZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株は配当を出しますか？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの現在の価格は29.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.36%やUSDにも注目します。AMZZの動きはライブチャートで確認できます。

AMZZ株を買う方法は？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株は現在29.59で購入可能です。注文は通常29.59または29.89付近で行われ、126や-0.24%が市場の動きを示します。AMZZの最新情報はライブチャートで確認できます。

AMZZ株に投資する方法は？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFへの投資では、年間の値幅17.81 - 41.70と現在の29.59を考慮します。注文は多くの場合29.59や29.89で行われる前に、-5.04%や21.52%と比較されます。AMZZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株の最高値は？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの過去1年の最高値は41.70でした。17.81 - 41.70内で株価は大きく変動し、30.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFの株の最低値は？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF(AMZZ)の年間最安値は17.81でした。現在の29.59や17.81 - 41.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMZZの動きはライブチャートで確認できます。

AMZZの株式分割はいつ行われましたか？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.48、16.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.51 29.79
1年のレンジ
17.81 41.70
以前の終値
30.48
始値
29.66
買値
29.59
買値
29.89
安値
29.51
高値
29.79
出来高
126
1日の変化
-2.92%
1ヶ月の変化
-5.04%
6ヶ月の変化
21.52%
1年の変化
16.36%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8