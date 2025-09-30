AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
今日AMZZ汇率已更改-2.79%。当日，交易品种以低点29.30和高点30.41进行交易。
关注GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AMZZ股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票今天的定价为29.63。它在-2.79%范围内交易，昨天的收盘价为30.48，交易量达到298。AMZZ的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF目前的价值为29.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.52%和USD。实时查看图表以跟踪AMZZ走势。
如何购买AMZZ股票？
您可以以29.63的当前价格购买GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票。订单通常设置在29.63或29.93附近，而298和-2.56%显示市场活动。立即关注AMZZ的实时图表更新。
如何投资AMZZ股票？
投资GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF需要考虑年度范围17.81 - 41.70和当前价格29.63。许多人在以29.63或29.93下订单之前，会比较-4.91%和。实时查看AMZZ价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF的最高价格是41.70。在17.81 - 41.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF（AMZZ）的最低价格为17.81。将其与当前的29.63和17.81 - 41.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMZZ股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.48和16.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.48
- 开盘价
- 30.41
- 卖价
- 29.63
- 买价
- 29.93
- 最低价
- 29.30
- 最高价
- 30.41
- 交易量
- 298
- 日变化
- -2.79%
- 月变化
- -4.91%
- 6个月变化
- 21.68%
- 年变化
- 16.52%
