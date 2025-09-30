报价部分
货币 / AMZZ
回到股票

AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

29.63 USD 0.85 (2.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMZZ汇率已更改-2.79%。当日，交易品种以低点29.30和高点30.41进行交易。

关注GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AMZZ股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票今天的定价为29.63。它在-2.79%范围内交易，昨天的收盘价为30.48，交易量达到298。AMZZ的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF目前的价值为29.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.52%和USD。实时查看图表以跟踪AMZZ走势。

如何购买AMZZ股票？

您可以以29.63的当前价格购买GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票。订单通常设置在29.63或29.93附近，而298和-2.56%显示市场活动。立即关注AMZZ的实时图表更新。

如何投资AMZZ股票？

投资GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF需要考虑年度范围17.81 - 41.70和当前价格29.63。许多人在以29.63或29.93下订单之前，会比较-4.91%和。实时查看AMZZ价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF的最高价格是41.70。在17.81 - 41.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF（AMZZ）的最低价格为17.81。将其与当前的29.63和17.81 - 41.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMZZ股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.48和16.52%中可见。

日范围
29.30 30.41
年范围
17.81 41.70
前一天收盘价
30.48
开盘价
30.41
卖价
29.63
买价
29.93
最低价
29.30
最高价
30.41
交易量
298
日变化
-2.79%
月变化
-4.91%
6个月变化
21.68%
年变化
16.52%
