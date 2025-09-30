- Обзор рынка
AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
Курс AMZZ за сегодня изменился на -2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.30, а максимальная — 30.41.
Следите за динамикой GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMZZ сегодня?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) сегодня оценивается на уровне 29.63. Инструмент торгуется в пределах -2.79%, вчерашнее закрытие составило 30.48, а торговый объем достиг 298. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMZZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF в настоящее время оценивается в 29.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.52% и USD. Отслеживайте движения AMZZ на графике в реальном времени.
Как купить акции AMZZ?
Вы можете купить акции GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) по текущей цене 29.63. Ордера обычно размещаются около 29.63 или 29.93, тогда как 298 и -2.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMZZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMZZ?
Инвестирование в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF предполагает учет годового диапазона 17.81 - 41.70 и текущей цены 29.63. Многие сравнивают -4.91% и 21.68% перед размещением ордеров на 29.63 или 29.93. Изучайте ежедневные изменения цены AMZZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
Самая высокая цена GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) за последний год составила 41.70. Акции заметно колебались в пределах 17.81 - 41.70, сравнение с 30.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
Самая низкая цена GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) за год составила 17.81. Сравнение с текущими 29.63 и 17.81 - 41.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMZZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMZZ?
В прошлом GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.48 и 16.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.48
- Open
- 30.41
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- Low
- 29.30
- High
- 30.41
- Объем
- 298
- Дневное изменение
- -2.79%
- Месячное изменение
- -4.91%
- 6-месячное изменение
- 21.68%
- Годовое изменение
- 16.52%
