AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
El tipo de cambio de AMZZ de hoy ha cambiado un -2.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.51, mientras que el máximo ha alcanzado 29.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AMZZ hoy?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) se evalúa hoy en 29.59. El instrumento se negocia dentro de -2.92%; el cierre de ayer ha sido 30.48 y el volumen comercial ha alcanzado 126. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AMZZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF se evalúa actualmente en 29.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.36% y USD. Monitoree los movimientos de AMZZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AMZZ?
Puede comprar acciones de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) al precio actual de 29.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.59 o 29.89, mientras que 126 y -0.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AMZZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AMZZ?
Invertir en GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.81 - 41.70 y el precio actual 29.59. Muchos comparan -5.04% y 21.52% antes de colocar órdenes en 29.59 o 29.89. Estudie los cambios diarios de precios de AMZZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
El precio más alto de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) en el último año ha sido 41.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.81 - 41.70, una comparación con 30.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
El precio más bajo de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) para el año ha sido 17.81. La comparación con los actuales 29.59 y 17.81 - 41.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AMZZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AMZZ?
En el pasado, GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.48 y 16.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.48
- Open
- 29.66
- Bid
- 29.59
- Ask
- 29.89
- Low
- 29.51
- High
- 29.79
- Volumen
- 126
- Cambio diario
- -2.92%
- Cambio mensual
- -5.04%
- Cambio a 6 meses
- 21.52%
- Cambio anual
- 16.36%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8