AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
Der Wechselkurs von AMZZ hat sich für heute um -2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.30 bis zu einem Hoch von 30.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMZZ heute?
Die Aktie von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) notiert heute bei 29.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.85% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.48 und das Handelsvolumen erreichte 537. Das Live-Chart von AMZZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMZZ Dividenden?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF wird derzeit mit 29.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMZZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMZZ-Aktien?
Sie können Aktien von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) zum aktuellen Kurs von 29.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.61 oder 29.91 platziert, während 537 und -2.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMZZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMZZ-Aktien?
Bei einer Investition in GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF müssen die jährliche Spanne 17.81 - 41.70 und der aktuelle Kurs 29.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.97% und 21.60%, bevor sie Orders zu 29.61 oder 29.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMZZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
Der höchste Kurs von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) im vergangenen Jahr lag bei 41.70. Innerhalb von 17.81 - 41.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
Der niedrigste Kurs von GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) im Laufe des Jahres betrug 17.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.61 und der Spanne 17.81 - 41.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMZZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMZZ statt?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.48 und 16.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.48
- Eröffnung
- 30.41
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Tief
- 29.30
- Hoch
- 30.41
- Volumen
- 537
- Tagesänderung
- -2.85%
- Monatsänderung
- -4.97%
- 6-Monatsänderung
- 21.60%
- Jahresänderung
- 16.44%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8