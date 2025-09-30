- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
Il tasso di cambio AMZZ ha avuto una variazione del -2.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.30 e ad un massimo di 30.41.
Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMZZ oggi?
Oggi le azioni GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF sono prezzate a 29.63. Viene scambiato all'interno di -2.79%, la chiusura di ieri è stata 30.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 298. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMZZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF pagano dividendi?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF è attualmente valutato a 29.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMZZ.
Come acquistare azioni AMZZ?
Puoi acquistare azioni GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF al prezzo attuale di 29.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.63 o 29.93, mentre 298 e -2.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMZZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMZZ?
Investire in GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.81 - 41.70 e il prezzo attuale 29.63. Molti confrontano -4.91% e 21.68% prima di effettuare ordini su 29.63 o 29.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMZZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
Il prezzo massimo di GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF nell'ultimo anno è stato 41.70. All'interno di 17.81 - 41.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF?
Il prezzo più basso di GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) nel corso dell'anno è stato 17.81. Confrontandolo con gli attuali 29.63 e 17.81 - 41.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMZZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMZZ?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.48 e 16.52%.
- Chiusura Precedente
- 30.48
- Apertura
- 30.41
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- Minimo
- 29.30
- Massimo
- 30.41
- Volume
- 298
- Variazione giornaliera
- -2.79%
- Variazione Mensile
- -4.91%
- Variazione Semestrale
- 21.68%
- Variazione Annuale
- 16.52%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8