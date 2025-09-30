- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AMZZ: GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
Le taux de change de AMZZ a changé de 2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.76 et à un maximum de 30.55.
Suivez la dynamique GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMZZ aujourd'hui ?
L'action GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF est cotée à 30.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.25%, a clôturé hier à 29.81 et son volume d'échange a atteint 435. Le graphique en temps réel du cours de AMZZ présente ces mises à jour.
L'action GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF verse-t-elle des dividendes ?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF est actuellement valorisé à 30.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMZZ.
Comment acheter des actions AMZZ ?
Vous pouvez acheter des actions GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF au cours actuel de 30.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.48 ou de 30.78, le 435 et le 1.84% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMZZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMZZ ?
Investir dans GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.81 - 41.70 et le prix actuel 30.48. Beaucoup comparent -2.18% et 25.17% avant de passer des ordres à 30.48 ou 30.78. Consultez le graphique du cours de AMZZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF ?
Le cours le plus élevé de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF l'année dernière était 41.70. Au cours de 17.81 - 41.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF ?
Le cours le plus bas de GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) sur l'année a été 17.81. Sa comparaison avec 30.48 et 17.81 - 41.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMZZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMZZ a-t-elle été divisée ?
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.81 et 19.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.81
- Ouverture
- 29.93
- Bid
- 30.48
- Ask
- 30.78
- Plus Bas
- 29.76
- Plus Haut
- 30.55
- Volume
- 435
- Changement quotidien
- 2.25%
- Changement Mensuel
- -2.18%
- Changement à 6 Mois
- 25.17%
- Changement Annuel
- 19.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8