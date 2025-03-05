Moedas / AMWD
AMWD: American Woodmark Corporation
68.39 USD 0.78 (1.15%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMWD para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.38 e o mais alto foi 70.08.
Veja a dinâmica do par de moedas American Woodmark Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMWD Notícias
Faixa diária
66.38 70.08
Faixa anual
50.00 104.28
- Fechamento anterior
- 67.61
- Open
- 68.03
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Low
- 66.38
- High
- 70.08
- Volume
- 196
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- 7.75%
- Mudança de 6 meses
- 15.37%
- Mudança anual
- -26.34%
