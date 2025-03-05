Валюты / AMWD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMWD: American Woodmark Corporation
69.24 USD 0.40 (0.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMWD за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.05, а максимальная — 70.51.
Следите за динамикой American Woodmark Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMWD
- Dow Gains More Than 100 Points Ahead Of Nvidia Earnings; Investor Sentiment Improves, Fear & Greed Index Remains In 'Greed' Zone - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), HP (NYSE:HPQ)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- American Woodmark Reports 12% Q1 Drop
- Why Is American Woodmark Stock Falling Tuesday? - American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- American Woodmark earnings missed by $0.32, revenue fell short of estimates
- American Woodmark misses Q1 expectations as construction market weakens
- Jim Cramer Refuses To Chase Rally—Says 'We Sure Aren't Buying' Unless It's Discounted - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (ARCA:DIA)
- MasterBrand outlook revised to positive on American Woodmark merger
- American Woodmark: Merging Into MasterBrand (AMWD) (MBC)
- MasterBrand and American Woodmark stocks gain on merger announcement
- MasterBrand Q2 2025 slides: Revenue growth amid margin pressure, merger plans advance
- MasterBrand second quarter earnings miss estimates as margins decline
- MasterBrand to acquire American Woodmark in all-stock merger
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- American Woodmark shares dip as revenue falls short
- American Woodmark earnings beat by $0.16, revenue fell short of estimates
- American Woodmark Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year Results
- American Woodmark director James Davis to exit board
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- American Woodmark Corporation Announces Fourth Quarter Conference Call on the Internet
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- American Woodmark Stock: Macro Headwinds Persisting (NASDAQ:AMWD)
Дневной диапазон
69.05 70.51
Годовой диапазон
50.00 104.28
- Предыдущее закрытие
- 69.64
- Open
- 69.64
- Bid
- 69.24
- Ask
- 69.54
- Low
- 69.05
- High
- 70.51
- Объем
- 606
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 9.09%
- 6-месячное изменение
- 16.80%
- Годовое изменение
- -25.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.