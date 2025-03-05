CotizacionesSecciones
AMWD
AMWD: American Woodmark Corporation

67.61 USD 1.63 (2.35%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMWD de hoy ha cambiado un -2.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.06, mientras que el máximo ha alcanzado 72.15.

El tipo de cambio de AMWD de hoy ha cambiado un -2.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.06, mientras que el máximo ha alcanzado 72.15.

Rango diario
67.06 72.15
Rango anual
50.00 104.28
Cierres anteriores
69.24
Open
69.23
Bid
67.61
Ask
67.91
Low
67.06
High
72.15
Volumen
767
Cambio diario
-2.35%
Cambio mensual
6.52%
Cambio a 6 meses
14.05%
Cambio anual
-27.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B