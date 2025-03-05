Währungen / AMWD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMWD: American Woodmark Corporation
68.13 USD 0.52 (0.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMWD hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.38 bis zu einem Hoch von 70.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Woodmark Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMWD News
- Dow Gains More Than 100 Points Ahead Of Nvidia Earnings; Investor Sentiment Improves, Fear & Greed Index Remains In 'Greed' Zone - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), HP (NYSE:HPQ)
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- American Woodmark Reports 12% Q1 Drop
- Why Is American Woodmark Stock Falling Tuesday? - American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- American Woodmark earnings missed by $0.32, revenue fell short of estimates
- American Woodmark misses Q1 expectations as construction market weakens
- Jim Cramer Refuses To Chase Rally—Says 'We Sure Aren't Buying' Unless It's Discounted - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (ARCA:DIA)
- MasterBrand outlook revised to positive on American Woodmark merger
- American Woodmark: Merging Into MasterBrand (AMWD) (MBC)
- MasterBrand and American Woodmark stocks gain on merger announcement
- MasterBrand Q2 2025 slides: Revenue growth amid margin pressure, merger plans advance
- MasterBrand second quarter earnings miss estimates as margins decline
- MasterBrand to acquire American Woodmark in all-stock merger
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- American Woodmark shares dip as revenue falls short
- American Woodmark earnings beat by $0.16, revenue fell short of estimates
- American Woodmark Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year Results
- American Woodmark director James Davis to exit board
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- American Woodmark Corporation Announces Fourth Quarter Conference Call on the Internet
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- American Woodmark Stock: Macro Headwinds Persisting (NASDAQ:AMWD)
Tagesspanne
66.38 70.08
Jahresspanne
50.00 104.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.61
- Eröffnung
- 68.03
- Bid
- 68.13
- Ask
- 68.43
- Tief
- 66.38
- Hoch
- 70.08
- Volumen
- 967
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 7.34%
- 6-Monatsänderung
- 14.93%
- Jahresänderung
- -26.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K