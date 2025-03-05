KurseKategorien
Währungen / AMWD
Zurück zum Aktien

AMWD: American Woodmark Corporation

68.13 USD 0.52 (0.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMWD hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.38 bis zu einem Hoch von 70.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Woodmark Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMWD News

Tagesspanne
66.38 70.08
Jahresspanne
50.00 104.28
Vorheriger Schlusskurs
67.61
Eröffnung
68.03
Bid
68.13
Ask
68.43
Tief
66.38
Hoch
70.08
Volumen
967
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
7.34%
6-Monatsänderung
14.93%
Jahresänderung
-26.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K