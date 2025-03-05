通貨 / AMWD
AMWD: American Woodmark Corporation
68.13 USD 0.52 (0.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMWDの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり66.38の安値と70.08の高値で取引されました。
American Woodmark Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
66.38 70.08
1年のレンジ
50.00 104.28
- 以前の終値
- 67.61
- 始値
- 68.03
- 買値
- 68.13
- 買値
- 68.43
- 安値
- 66.38
- 高値
- 70.08
- 出来高
- 967
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 7.34%
- 6ヶ月の変化
- 14.93%
- 1年の変化
- -26.62%
