クォートセクション
通貨 / AMWD
株に戻る

AMWD: American Woodmark Corporation

68.13 USD 0.52 (0.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMWDの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり66.38の安値と70.08の高値で取引されました。

American Woodmark Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMWD News

1日のレンジ
66.38 70.08
1年のレンジ
50.00 104.28
以前の終値
67.61
始値
68.03
買値
68.13
買値
68.43
安値
66.38
高値
70.08
出来高
967
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
7.34%
6ヶ月の変化
14.93%
1年の変化
-26.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K