Moedas / AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc
11.12 USD 0.73 (7.03%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMPX para hoje mudou para 7.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.52 e o mais alto foi 11.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Amprius Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMPX Notícias
- Ações da Amprius Technologies atingem máxima de 52 semanas a US$ 9,66
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- Ações da Amprius sobem após garantir pedido de compra de US$ 35 milhões
- Amprius garante pedido de US$ 35 milhões de fabricante líder de drones
- Nordic Wing selects Amprius batteries for UAV drone operations
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Amprius Technologies, Inc. (AMPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- SPX Technologies (SPXC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amprius Technologies: Silicon-Anodes Power Aerospace Growth And Upside Potential (AMPX)
- Amprius Technologies (AMPX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Amprius Technologies stock hits 52-week high at 9.0 USD
- Amprius Technologies stock rating reiterated by Oppenheimer on manufacturing gains
- Total Return Breakouts: Signals Weakening After Record Gains, Nvidia, Semiconductors Key
- Amprius stock rating upgraded to Outperform by William Blair on drone industry prospects
- Loop Industries, Inc. (LOOP) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Amprius selected for Amazon Devices Climate Tech Accelerator
- Amprius: Upgrading On Commercial Momentum (NYSE:AMPX)
- Amprius Technologies shareholders approve directors and auditor at annual meeting
Faixa diária
10.52 11.33
Faixa anual
0.98 11.33
- Fechamento anterior
- 10.39
- Open
- 10.65
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Low
- 10.52
- High
- 11.33
- Volume
- 5.987 K
- Mudança diária
- 7.03%
- Mudança mensal
- 63.29%
- Mudança de 6 meses
- 307.33%
- Mudança anual
- 929.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh