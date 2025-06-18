Währungen / AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc
11.49 USD 1.10 (10.59%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMPX hat sich für heute um 10.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.52 bis zu einem Hoch von 11.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amprius Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.52 11.54
Jahresspanne
0.98 11.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.39
- Eröffnung
- 10.65
- Bid
- 11.49
- Ask
- 11.79
- Tief
- 10.52
- Hoch
- 11.54
- Volumen
- 13.981 K
- Tagesänderung
- 10.59%
- Monatsänderung
- 68.72%
- 6-Monatsänderung
- 320.88%
- Jahresänderung
- 963.89%
