Валюты / AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc
9.14 USD 0.76 (9.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMPX за сегодня изменился на 9.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 9.24.
Следите за динамикой Amprius Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMPX
- Акции Amprius растут после получения заказа на $35 миллионов
- Amprius stock rises after securing $35 million purchase order
- Amprius получает заказ на $35 миллионов от ведущего производителя дронов
- Amprius secures $35 million order from leading drone manufacturer
- Nordic Wing selects Amprius batteries for UAV drone operations
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Amprius Technologies, Inc. (AMPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bitdeer Technologies Group (BTDR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- SPX Technologies (SPXC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amprius Technologies: Silicon-Anodes Power Aerospace Growth And Upside Potential (AMPX)
- Amprius Technologies (AMPX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Amprius Technologies stock hits 52-week high at 9.0 USD
- Amprius Technologies stock rating reiterated by Oppenheimer on manufacturing gains
- Total Return Breakouts: Signals Weakening After Record Gains, Nvidia, Semiconductors Key
- Amprius stock rating upgraded to Outperform by William Blair on drone industry prospects
- Loop Industries, Inc. (LOOP) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Amprius selected for Amazon Devices Climate Tech Accelerator
- Amprius: Upgrading On Commercial Momentum (NYSE:AMPX)
- Amprius Technologies shareholders approve directors and auditor at annual meeting
- Amprius (AMPX) Stock: A Triple-Digit Revenue Growth Story
- Amprius Sets June 2025 Events Schedule
- Amprius partners with South Korean manufacturer to boost battery production
Дневной диапазон
8.08 9.24
Годовой диапазон
0.98 9.24
- Предыдущее закрытие
- 8.38
- Open
- 8.40
- Bid
- 9.14
- Ask
- 9.44
- Low
- 8.08
- High
- 9.24
- Объем
- 10.608 K
- Дневное изменение
- 9.07%
- Месячное изменение
- 34.21%
- 6-месячное изменение
- 234.80%
- Годовое изменение
- 746.30%
