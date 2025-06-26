Valute / AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc
11.78 USD 0.29 (2.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMPX ha avuto una variazione del 2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.40 e ad un massimo di 12.10.
Segui le dinamiche di Amprius Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AMPX News
Intervallo Giornaliero
11.40 12.10
Intervallo Annuale
0.98 12.10
- Chiusura Precedente
- 11.49
- Apertura
- 11.52
- Bid
- 11.78
- Ask
- 12.08
- Minimo
- 11.40
- Massimo
- 12.10
- Volume
- 10.822 K
- Variazione giornaliera
- 2.52%
- Variazione Mensile
- 72.98%
- Variazione Semestrale
- 331.50%
- Variazione Annuale
- 990.74%
20 settembre, sabato