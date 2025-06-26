QuotazioniSezioni
AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc

11.78 USD 0.29 (2.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMPX ha avuto una variazione del 2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.40 e ad un massimo di 12.10.

Segui le dinamiche di Amprius Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.40 12.10
Intervallo Annuale
0.98 12.10
Chiusura Precedente
11.49
Apertura
11.52
Bid
11.78
Ask
12.08
Minimo
11.40
Massimo
12.10
Volume
10.822 K
Variazione giornaliera
2.52%
Variazione Mensile
72.98%
Variazione Semestrale
331.50%
Variazione Annuale
990.74%
20 settembre, sabato