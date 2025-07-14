Divisas / AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc
10.39 USD 1.25 (13.68%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMPX de hoy ha cambiado un 13.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.91, mientras que el máximo ha alcanzado 10.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amprius Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
8.91 10.43
Rango anual
0.98 10.43
- Cierres anteriores
- 9.14
- Open
- 9.11
- Bid
- 10.39
- Ask
- 10.69
- Low
- 8.91
- High
- 10.43
- Volumen
- 15.802 K
- Cambio diario
- 13.68%
- Cambio mensual
- 52.57%
- Cambio a 6 meses
- 280.59%
- Cambio anual
- 862.04%
