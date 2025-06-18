货币 / AMPX
AMPX: Amprius Technologies Inc
9.72 USD 0.58 (6.35%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMPX汇率已更改6.35%。当日，交易品种以低点8.91和高点9.97进行交易。
关注Amprius Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMPX新闻
- Amprius Technologies股票创52周新高，达9.66美元
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- Amprius股价在获得3500万美元采购订单后上涨
- Amprius从领先无人机制造商获得3500万美元订单
- Nordic Wing selects Amprius batteries for UAV drone operations
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Amprius Technologies, Inc. (AMPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Amprius Technologies: Silicon-Anodes Power Aerospace Growth And Upside Potential (AMPX)
- Amprius Technologies (AMPX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Amprius Technologies stock rating reiterated by Oppenheimer on manufacturing gains
- Amprius stock rating upgraded to Outperform by William Blair on drone industry prospects
- Amprius selected for Amazon Devices Climate Tech Accelerator
- Amprius: Upgrading On Commercial Momentum (NYSE:AMPX)
- Amprius Technologies shareholders approve directors and auditor at annual meeting
日范围
8.91 9.97
年范围
0.98 9.97
- 前一天收盘价
- 9.14
- 开盘价
- 9.11
- 卖价
- 9.72
- 买价
- 10.02
- 最低价
- 8.91
- 最高价
- 9.97
- 交易量
- 7.545 K
- 日变化
- 6.35%
- 月变化
- 42.73%
- 6个月变化
- 256.04%
- 年变化
- 800.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值