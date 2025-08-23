- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMLP: Alerian MLP ETF
A taxa do AMLP para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.62 e o mais alto foi 47.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Alerian MLP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMLP Notícias
- A Generational Opportunity To Buy Dividends At Fire-Sale Prices
- AMLP: Easiest Way To High Yield, With Diversified (But Concentrated) Risks (NYSEARCA:AMLP)
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Chevron, Brookfield, Pagaya Technologies And More
- Midstream/MLP Free Cash Flow Yields Still Strong
- KYN: Decent For Income, But No Near-Term Catalyst
- Thoughts On Midstream Energy Firms
- Why This Fed Rate Cut Is Terrible News For Some Dividend Stocks
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- SPYI: Smart And Income-Rich Way To Invest In The S&P 500 (BATS:SPYI)
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- EIPI: The Buy-Write That Goes Beyond MLP (NYSEARCA:EIPI)
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- Why NML Delivers: Income, Discount Value, And Long-Term Midstream Growth (NYSE:NML)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 12 Undercovered Stocks: MSTY, Devon Energy, D-Wave Quantum, OMAH, And More
- 2 Blue-Chip Behemoths For Retirement Income
- EMLP Vs. AMLP: Active Vs. Passive Midstream Investing (NYSEARCA:EMLP)
- The Macro Case Proving Why AMLP’s 8% Yield Is Built To Last (NYSEARCA:AMLP)
- Don't Miss The Dip In This 8% Yielding Dividend Goldmine: AMLP
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMLP hoje?
Hoje Alerian MLP ETF (AMLP) está avaliado em 46.84. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 46.97, e o volume de negociação atingiu 2793. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMLP em tempo real.
As ações de Alerian MLP ETF pagam dividendos?
Atualmente Alerian MLP ETF está avaliado em 46.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.38% e USD. Monitore os movimentos de AMLP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMLP?
Você pode comprar ações de Alerian MLP ETF (AMLP) pelo preço atual 46.84. Ordens geralmente são executadas perto de 46.84 ou 47.14, enquanto 2793 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMLP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMLP?
Investir em Alerian MLP ETF envolve considerar a faixa anual 43.75 - 53.24 e o preço atual 46.84. Muitos comparam -3.42% e -9.63% antes de enviar ordens em 46.84 ou 47.14. Estude as mudanças diárias de preço de AMLP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALERIAN MLP ETF?
O maior preço de ALERIAN MLP ETF (AMLP) no último ano foi 53.24. As ações oscilaram bastante dentro de 43.75 - 53.24, e a comparação com 46.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alerian MLP ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALERIAN MLP ETF?
O menor preço de ALERIAN MLP ETF (AMLP) no ano foi 43.75. A comparação com o preço atual 46.84 e 43.75 - 53.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMLP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMLP?
No passado Alerian MLP ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.97 e -0.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.97
- Open
- 46.87
- Bid
- 46.84
- Ask
- 47.14
- Low
- 46.62
- High
- 47.00
- Volume
- 2.793 K
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -3.42%
- Mudança de 6 meses
- -9.63%
- Mudança anual
- -0.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8