AMLP: Alerian MLP ETF

46.84 USD 0.13 (0.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AMLP para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.62 e o mais alto foi 47.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Alerian MLP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AMLP hoje?

Hoje Alerian MLP ETF (AMLP) está avaliado em 46.84. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 46.97, e o volume de negociação atingiu 2793. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMLP em tempo real.

As ações de Alerian MLP ETF pagam dividendos?

Atualmente Alerian MLP ETF está avaliado em 46.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.38% e USD. Monitore os movimentos de AMLP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AMLP?

Você pode comprar ações de Alerian MLP ETF (AMLP) pelo preço atual 46.84. Ordens geralmente são executadas perto de 46.84 ou 47.14, enquanto 2793 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMLP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AMLP?

Investir em Alerian MLP ETF envolve considerar a faixa anual 43.75 - 53.24 e o preço atual 46.84. Muitos comparam -3.42% e -9.63% antes de enviar ordens em 46.84 ou 47.14. Estude as mudanças diárias de preço de AMLP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ALERIAN MLP ETF?

O maior preço de ALERIAN MLP ETF (AMLP) no último ano foi 53.24. As ações oscilaram bastante dentro de 43.75 - 53.24, e a comparação com 46.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alerian MLP ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ALERIAN MLP ETF?

O menor preço de ALERIAN MLP ETF (AMLP) no ano foi 43.75. A comparação com o preço atual 46.84 e 43.75 - 53.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMLP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMLP?

No passado Alerian MLP ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.97 e -0.38% após os eventos corporativos.

Faixa diária
46.62 47.00
Faixa anual
43.75 53.24
Fechamento anterior
46.97
Open
46.87
Bid
46.84
Ask
47.14
Low
46.62
High
47.00
Volume
2.793 K
Mudança diária
-0.28%
Mudança mensal
-3.42%
Mudança de 6 meses
-9.63%
Mudança anual
-0.38%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8