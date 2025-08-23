クォートセクション
通貨 / AMLP
AMLP: Alerian MLP ETF

46.83 USD 0.14 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMLPの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり46.62の安値と47.00の高値で取引されました。

Alerian MLP ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AMLP株の現在の価格は？

Alerian MLP ETFの株価は本日46.83です。-0.30%内で取引され、前日の終値は46.97、取引量は1716に達しました。AMLPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Alerian MLP ETFの株は配当を出しますか？

Alerian MLP ETFの現在の価格は46.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.40%やUSDにも注目します。AMLPの動きはライブチャートで確認できます。

AMLP株を買う方法は？

Alerian MLP ETFの株は現在46.83で購入可能です。注文は通常46.83または47.13付近で行われ、1716や-0.09%が市場の動きを示します。AMLPの最新情報はライブチャートで確認できます。

AMLP株に投資する方法は？

Alerian MLP ETFへの投資では、年間の値幅43.75 - 53.24と現在の46.83を考慮します。注文は多くの場合46.83や47.13で行われる前に、-3.44%や-9.65%と比較されます。AMLPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALERIAN MLP ETFの株の最高値は？

ALERIAN MLP ETFの過去1年の最高値は53.24でした。43.75 - 53.24内で株価は大きく変動し、46.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Alerian MLP ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALERIAN MLP ETFの株の最低値は？

ALERIAN MLP ETF(AMLP)の年間最安値は43.75でした。現在の46.83や43.75 - 53.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMLPの動きはライブチャートで確認できます。

AMLPの株式分割はいつ行われましたか？

Alerian MLP ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.97、-0.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.62 47.00
1年のレンジ
43.75 53.24
以前の終値
46.97
始値
46.87
買値
46.83
買値
47.13
安値
46.62
高値
47.00
出来高
1.716 K
1日の変化
-0.30%
1ヶ月の変化
-3.44%
6ヶ月の変化
-9.65%
1年の変化
-0.40%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8