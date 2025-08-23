QuotazioniSezioni
AMLP: Alerian MLP ETF

46.72 USD 0.25 (0.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMLP ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.62 e ad un massimo di 47.00.

Segui le dinamiche di Alerian MLP ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AMLP oggi?

Oggi le azioni Alerian MLP ETF sono prezzate a 46.72. Viene scambiato all'interno di -0.53%, la chiusura di ieri è stata 46.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 533. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMLP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Alerian MLP ETF pagano dividendi?

Alerian MLP ETF è attualmente valutato a 46.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMLP.

Come acquistare azioni AMLP?

Puoi acquistare azioni Alerian MLP ETF al prezzo attuale di 46.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.72 o 47.02, mentre 533 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMLP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AMLP?

Investire in Alerian MLP ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.75 - 53.24 e il prezzo attuale 46.72. Molti confrontano -3.67% e -9.86% prima di effettuare ordini su 46.72 o 47.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMLP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALERIAN MLP ETF?

Il prezzo massimo di ALERIAN MLP ETF nell'ultimo anno è stato 53.24. All'interno di 43.75 - 53.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alerian MLP ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALERIAN MLP ETF?

Il prezzo più basso di ALERIAN MLP ETF (AMLP) nel corso dell'anno è stato 43.75. Confrontandolo con gli attuali 46.72 e 43.75 - 53.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMLP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMLP?

Alerian MLP ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.97 e -0.64%.

Intervallo Giornaliero
46.62 47.00
Intervallo Annuale
43.75 53.24
Chiusura Precedente
46.97
Apertura
46.87
Bid
46.72
Ask
47.02
Minimo
46.62
Massimo
47.00
Volume
533
Variazione giornaliera
-0.53%
Variazione Mensile
-3.67%
Variazione Semestrale
-9.86%
Variazione Annuale
-0.64%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8